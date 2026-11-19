Житель Курской области наступил на взрывное устройство при погрузке свёклы и оно сдетонировало. Об этом в соцсетях 19 ноября сообщил губернатор Александр Хинштейн.

ЧП случилось в Курчатовском районе. У 57-летнего мужчины травма ноги. Он доставлен в Курскую областную больницу. Медпомощь оказана.

В результате падения обломков сбитых беспилотников в Курске частично повреждены шесть многоквартирных домов и одно частное домовладение.

Всего с 9:00 18 ноября до 9:00 19 ноября над Курской областью сбиты 123 вражеских беспилотника различного типа. 42 раза враг обстрелял из артиллерии отселённые районы. Три раза беспилотники атаковали курскую территорию с помощью взрывных устройств.