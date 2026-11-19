В Тамбове местного жителя осудили по обвинению в финансировании экстремистской деятельности. Об этом сообщили в объединённой судебной системе Тамбовской области.

Выяснилось, что житель Тамбова перевёл деньги на иностранный счёт, подконтрольный одной из организаций, признанной в России экстремистской и запрещённой. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по региону.

Было заведено и расследовано уголовное дело по части первой статьи 282.3 УК РФ «Предоставление, сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений экстремистской направленности либо для обеспечения деятельности экстремистского сообщества или экстремистской организации».

Октябрьский районный суд Тамбова признал мужчину виновным и назначил ему штраф в размере 350 тысяч рублей. Свою вину подсудимый признал и раскаялся.