Алексей Лихачев оценил потребность российских проектов «Росатома» в кадрах в десятки тысяч молодых специалистов. За пределами страны масштабы потребности иные: для проектов корпорации ежегодно нужны сотни тысяч человек.

«Нам нужны десятки тысяч людей в Российской Федерации», — сказал Алексей Лихачев в разговоре с журналистами в Минске. В странах, которые становятся партнерами «Росатома», счет, по его словам, в перспективе идет на миллионы. Столько людей в ближайшие десятилетия будет нужно для развития атомных технологий, в том числе в странах, которые только осваивают это направление.

При такой потребности в специалистах показательны позиции «Росатома» в рейтинге работодателей РБК. Корпорация в третий раз подряд вошла в первую группу с наивысшими баллами. Пять групп критериев — сотрудники и условия труда, эффективность бизнеса и инновации, социальная ответственность, деловая репутация, мнение самих работников. В рейтинге 2026 года 361 компания; вместе они обеспечивают работой более 5 млн человек.

Кадровая задача, которую обозначил Лихачев, делает показательным и рейтинг Forbes. «Росатом» в пятый раз подряд вошел в высшую, платиновую категорию за 2026 год. Издание оценивало экологию, работу с сотрудниками и обществом и корпоративное управление. Участников стало 222 против 205 годом ранее.

С кадровой темой связаны и условия жизни в городах присутствия корпорации. Устойчивое развитие 31 «атомного» города входит в стратегию «Росатома»: он стремится создавать среду, в которой людям хочется жить, развиваться и работать.