В Липецкой области из-за атак БПЛА в ночь с 18 на 19 ноября ранена женщина. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Игорь Артамонов.

У пострадавшей осколочное ранение, её доставили в больницу. Угрозы для жизни нет.

По словам губернатора, ночью с 18 на 19 ноября над Липецкой областью сбиты 18 беспилотников. В нескольких населённых пунктах Липецкого округа из-за падения обломков повреждены крыши и остекление частных жилых домов, а также автомобили.

На местах падения обломков работают экстренные службы. Специалисты обследуют повреждённые дома и обсудят с жителями устранение последствий.

При обнаружении обломков беспилотников не приближайтесь к ним, ничего не трогайте и сразу звоните по номеру 112.