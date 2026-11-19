В Курске из-за атаки ВСУ 19 ноября ранения получили девять человек, среди них 12-летний ребёнок. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Александр Хинштейн.

По словам губернатора, осколочные ранения в центре у двух мужчин, трёх женщин. На северо-западе попал под завалы частного дома 12-летний ребёнок. Спасатели уже его вызволили.

Две женщины — посетительницы частной клиники получили осколочные ранения. Ещё одна пострадавшая в районе Льговского поворота. Всем раненым оказывается необходимая медпомощь.

В центре Курска после падения обломков от взрывной волны повреждён многоквартирный дом, частные дома, здание Арбитражного суда, Центральная городская библиотека, Дом быта, Курский медколледж.

Есть повреждения фасада здания и окон травмпункта. Пациенты и посетители не пострадали.

Загорелись несколько автомобилей, много машин повреждены. Информация по последствиям уточняется.

Жильцов пострадавших домов, при необходимости, разместят в ПВР. Окажут всю необходимую помощь и назначат выплаты. После обследования домов жителям помогут с восстановлением — в первую очередь нужно оперативно закрыть тепловой контур.