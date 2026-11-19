В социальном фонде Орловской области рассказали условия досрочного выхода мам на пенсию.

По данным специалистов фонда, такая возможность существует для женщин с тремя детьми в 57 лет, в 56 лет — если четыре ребёнка. Если же пять и более лет, то на пенсионный отдых можно выйти в 50 лет.

Отмечается, что воспитать детей нужно до их восьмилетия. Например, если в семье трое детей, но младшему только шесть лет, мама может обратиться за досрочной пенсией через два года.

Также потребуется страховой стаж не менее 15 лет и величина индивидуального пенсионного коэффициента не менее 30.

С 1 января 2026 года в страховом стаже родителей учитываются все периоды отпуска по уходу за ребёнком до полутора лет без ограничения.

В СФР по Орловской области отмечают, что в 2026 году в регионе раньше срока на пенсионный отдых вышла 131 многодетная женщина.