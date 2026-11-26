Глава «Росатома» Алексей Лихачев выразил уверенность, что в 2028 году можно будет забыть о возможных угрозах Байкалу от площадки бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. На территории БЦБК новую станцию очистки промышленных стоков готовят к испытаниям в реальных условиях.

Оборудование уже прошло предварительную проверку. Федеральный экологический оператор, предприятие госкорпорации, сообщил о ее завершении при обсуждении работ на бывших промышленных площадках. Полноценные испытания станции еще только предстоят.

На Невском международном экологическом конгрессе Алексей Лихачев пояснил, что выбору технологий предшествовали годы доработок, пилотные и опытные проекты. «Мы уверены, что уже в 2028 году забудем о каких-то угрозах для озера Байкал», — сказал глава «Росатома». Рубеж выхода на целевое состояние руководитель «Росатома» тогда связал с 2027 годом.

Оценка Лихачева касается перспектив устранения угроз, а не уже завершенного оздоровления площадки. Подготовка к проверке станции в реальных условиях — отдельный этап, который следует за предварительной проверкой ее оборудования.

Помимо бывшего БЦБК, Федеральный экологический оператор работает на полигоне «Красный Бор» и территории «Усольехимпрома». На полигоне создали противофильтрационную завесу и продолжают создавать защитный экран. На бывшей площадке химического предприятия уже демонтировали все аварийные здания, предотвратили пыление шламонакопителя, теперь убирают подземные коммуникации и выравнивают рельеф для дальнейшего использования территории.