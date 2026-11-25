В Орле многострадальный медцентр «Титаник» планируют сдать уже в 2027 году, так как с очередным подрядчиком возникли проблемы. Об этом сообщает Орёлтаймс со ссылкой на главу региона Андрея Клычкова.

Готовность многопрофильного медцентра в Орле, по словам губернатора, составляет 87 %. На днях Орелгосзаказчик расторг контракт на достройку многопрофильного медцентра Орловской областной больницы с ООО «Стрела» из подмосковной Истры.

По словам Андрея Клычкова, до 15 декабря власти разместят торги, определят техническое задание, и в начале января заключат контракт, если выберут подрядчика.