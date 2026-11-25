В Липецке полиция возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении ДТП, в котором пострадала 15-летняя школьница.

По предварительной версии, авария произошла вечером 24 ноября во дворе дома № 16 на улице Лутова. Девочка возвращалась с занятий у репетитора, когда ее сбил автомобиль. Водитель уехал, а школьницу нашли случайные прохожие — к тому моменту она уже какое-то время пролежала на холоде под мокрым снегом.

С травмами различной степени тяжести ее госпитализировали. Как сообщает lipetskmedia.ru, в больнице у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и общее переохлаждение. Сейчас юная липчанка в коме.