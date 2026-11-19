Громкое дело о строительстве фортификаций в приграничье Курской области получило новое развитие. Накануне правоохранители задержали ещё двух значимых фигурантов. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Это экс-депутаты Курской областной Думы Сергей Бирюков и Антон Глушков. Следствие устанавливает степень их виновности. По предварительной версии, они причастны к хищению и обналичиванию бюджетных средств, выделенных на стройку.

По словам Хинштейна, на областной партийной конференции «Единой России», которая пройдёт в ближайшие дни, будет поднят вопрос об исключении Бирюкова из состава регионального политсовета и о приостановке его членства в партии. Губернатор выразил надежду, что аналогичные решения примут коллеги из «Справедливой России» в отношении Глушкова, а также что задержанные откровенно расскажут обо всём, что интересует следствие.