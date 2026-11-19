В трёх регионах Черноземья объявлена ракетная опасность днём 19 ноября. Информация опубликована в официальных каналах властей и ведомств в МАКС.

В 13:56 об опасности сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие.

В 14:01 об опасности сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Ракетная опасность в Тамбовской области объявлена в 13:53. Жителей просят соблюдать осторожность.