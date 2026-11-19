Вечером 19 ноября губернатор Курской области Александр Хинштейн подвёл предварительные итоги массированной атаки на город. Количество раненых выросло до 13 человек, среди них восемь женщин, четверо мужчин и один ребёнок.

Троих пострадавших с травмами средней тяжести доставили в областную больницу, остальным помощь оказали амбулаторно — после осмотра их отпустили домой. Медики продолжат наблюдать за ситуацией.

«По поручению регионального Минздрава волонтёры из КГМУ обходят квартиры и частные дома, чтобы выявить у жителей признаки посттравматического стрессового расстройства и вовремя оказать помощь», - сообщил глава региона.

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Разрушения оказались масштабными: к вечеру в Курске насчитали 98 повреждённых зданий — среди них многоквартирные и частные дома, административные постройки, включая больницу, суд и библиотеку. Пострадали также 67 автомобилей. Силовики продолжают обследовать территорию и обезвреживать опасные предметы. Работа комиссий, которые фиксируют ущерб, по словам Александра Хинштейна, будет продолжаться несколько дней — включая выходные.

В самом пострадавшем многоквартирном доме в центре города волонтёры «Курского рубежа» вместе с городским комитетом ЖКХ помогают закрыть тепловой контур, убирают битые стёкла и мусор, расчищают квартиры под восстановительные работы. Жильцам, чьё имущество признают пострадавшим, обещают положенные выплаты.