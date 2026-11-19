Вечером 19 ноября губернатор Курской области Александр Хинштейн подвёл предварительные итоги массированной атаки на город. Количество раненых выросло до 13 человек, среди них восемь женщин, четверо мужчин и один ребёнок.
Троих пострадавших с травмами средней тяжести доставили в областную больницу, остальным помощь оказали амбулаторно — после осмотра их отпустили домой. Медики продолжат наблюдать за ситуацией.
«По поручению регионального Минздрава волонтёры из КГМУ обходят квартиры и частные дома, чтобы выявить у жителей признаки посттравматического стрессового расстройства и вовремя оказать помощь», - сообщил глава региона.
В самом пострадавшем многоквартирном доме в центре города волонтёры «Курского рубежа» вместе с городским комитетом ЖКХ помогают закрыть тепловой контур, убирают битые стёкла и мусор, расчищают квартиры под восстановительные работы. Жильцам, чьё имущество признают пострадавшим, обещают положенные выплаты.
Большинство горожан проведут ночь у родственников. Для тех, кому некуда идти, подготовили места в пунктах временного размещения — там обеспечат питанием и вещами первой необходимости.