В Липецкой области около 1000 медицинских работников стали участниками пятого сезона марафона «Настрой на стройность» — в этот раз проект идёт по треку «Профессиональный», сообщила министр здравоохранения региона Лилия Самошина.

В марафоне участвуют врачи, медсёстры и другой персонал лечебных учреждений. В поликлинике на Матырском рабочий день теперь начинается с зарядки.

Одна из кураторов групп — детский стоматолог Грязинской ЦРБ Светлана Штейнберг — сбросила более 50 килограммов. По её словам, вместе с лишним весом ушла усталость, работать стало легче. В 2024 году она начала бегать: с нескольких сотен метров на школьном стадионе, затем вышла на дистанцию 5 км «Липецкого марафона», сейчас бегает на 10 км.