Компания МТС сообщает о расширении гигабитной сети в Сеймском округе Курска. Доступ к фиксированному домашнему интернету на скорости до 1 Гбит/с получили еще более полутора тысяч жителей ЖК «Инстеп. Сити» в юго-западной части города.

Специалисты мобильного оператора завершили строительство гигабитной сети в жилом комплексе на улице Энгельса. Всего высокоскоростной домашний интернет появился в семи новостройках ЖК. Подключение позволит более девяти тысячам курян выходить в интернет.

«Подключение многоквартирных домов по улице Энгельса к гигабитной сети — важный шаг в развитии цифровой инфраструктуры Сеймского округа. Установленное нами новое оборудование обладает мощным запасом пропускной способности. Это гарантирует, что каждый из девяти тысяч жителей получит бесшовный и предсказуемый доступ в сеть, независимо от того, сколько устройств одновременно подключено к домашнему роутеру. Сеть готова к росту нагрузки, включая развитие сервисов видеонаблюдения, телемедицины и систем «умного дома», — прокомментировал директор филиала МТС в Курской области Семен Розенберг.

С начала года доступ к высокоскоростному гигабитному интернету получили около 12 тысяч курян, которые проживают в новых ЖК Сеймского округа, а также четыре тысячи жителей ЖК «Атомград» в городе Курчатове Курской области. Всего в 2025 году в результате модернизации фиксированной сети мобильного оператора возможность пользоваться домашним гигабитным интернетом появилась у полумиллиона курян.

Для подключения высокоскоростного интернета необходимо оборудование, способное обеспечить пропускную способность до 1 Гбит/с. Уточнить, подключен ли многоквартирный дом к проводной сети МТС можно на официальном сайте компании.