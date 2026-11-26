«Россети Центр» совместно с Госавтоинспекцией провели урок по электробезопасности в МБОУ «Жердевская СОШ» Тамбовской области. Специалисты рассказали школьникам об опасности электрического тока, значении предупреждающих знаков и правилах поведения при обнаружении повреждённых проводов, а сотрудники ГАИ дополнили программу рекомендациями по безопасности на дорогах.

Такие совместные просветительские мероприятия — важная часть социальной работы «Россети Центр» и профильных ведомств: они помогают снизить риски детского травматизма и сформировать у подрастающего поколения ответственное отношение к собственной безопасности.

Подробную информацию о правилах электробезопасности можно найти на странице Маши Лампочкиной во ВКонтакте: https://vk.ru/masha_lampochkina