Специалисты МегаФона проанализировали, как изменился трафик на сайты популярных российских зимних курортов, а аналитики Авито изучили динамику продаж экипировки специальной одежды. Оказалось, что аудитория сайтов в Воронежской области выросла на 51% за месяц, а продажи товаров для горнолыжного спорта выросли на 25% за год.

Курортные направления

В преддверии горнолыжного сезона россияне стали активнее изучать зимние направления для отдыха. По данным мобильного оператора, в ноябре суммарный показатель аудитории сайтов российских горнолыжных курортов в Воронежской области вырос на 51% по сравнению с октябрем. К такому выводу пришли аналитики оператора, изучив обезличенные данные абонентов.

По числу посетителей официальных сайтов лидируют горнолыжные курорты Краснодарского края. Наибольший интерес пользователей вызвала «Красная Поляна», следом расположились «Газпром Поляна» и «Роза Хутор». В пятерку лидеров также вошли «Охта Парк» в Ленинградской области и «Архыз» в Карачаево-Черкесии. Далее в рейтинге — «Игора», «Эльбрус» и «Большой Вудъявр».

Однако по динамике трафика лидирует Шерегеш: объем использованного трафика на сайте курорта вырос почти втрое. На втором месте оказался «Газпром Поляна» (рост в 2,6 раза). На третьей строчке разместился курорт «Солнечная долина» (+68%). В пятерку также вошли официальные ресурсы «Эльбруса» (+66%) и «Архыза» (+45%).

Наиболее активно сайтами горнолыжных курортов интересовались воронежцы в возрасте 35–44 лет — на них пришлось 45% суммарного показателя аудитории. Следом расположились возрастные группы 45–54 лет (24%) и 25–34 лет (17%). При этом заметно вырос интерес среди молодежи 18–24 лет: аудитория увеличилась на 13%, опередив общий темп роста.

Подготовка к сезону заметна и по активности на специализированных ресурсах. Аудитория порталов покупки ски-пассов выросла более чем 2,2 раза, а число пользователей сайтов спортивных магазинов, в ассортименте которых представлена экипировка для зимнего катания, увеличилось на 12%.

Экипировка и одежда

Интерес к горнолыжному спорту продолжает расти. В октябре этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи товаров для этого вида спорта выросли на 25%. В основном пользователи покупают товары на ресейле — на них пришлось 73% продаж.

Беговые лыжи стали покупать на 10% чаще. В среднем они стоили 21 000 рублей в новом состоянии и 8 000 рублей при покупке «с рук». Продажи горных лыж выросли на 3%. Они в среднем обходились в 43 000 рублей новые и в 16 000 рублей на ресейле. Сноуборды стали покупать чаще на 10%: новые в среднем покупали за 38 000 рублей, «с рук» — за 17 000 рублей.

Также на Авито активно покупают ботинки и крепления — продажи год к году выросли на 22%. В новом состоянии их покупали в среднем за 14 000 рублей, на ресейле — за 6 000 рублей. Продажи защиты и экипировки увеличились на 38%. Средняя цена новой составила 9 000, на ресейле — 4 000 рублей.

Заметно выросли продажи горнолыжной одежды — на 43%. Чаще всего на интернет-сервисе покупают горнолыжные куртки — на них приходится 15% продаж в категории «Одежда и аксессуары». Также спросом пользуются горнолыжные комбинезоны (8%), горнолыжные брюки (7%), перчатки (5%), термобелье (1%) и защитные шорты (1%).

Аксессуары для этого вида спорта за год стали покупать на 53% активнее. Чаще всего на платформе берут чехлы на лыжи или сноуборды — доля их продаж в категории составила 51%. 7% пришлось на рюкзаки, 4% — на сумки.