Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что проект АЭС «Бушер» в Иране выдержал проверку на прочность в период военных ударов и налетов.

Большинство российских специалистов по согласованию с иранскими властями покинули площадку, однако проект сохранил приоритетное значение для госкорпорации. Об обстоятельствах работы над проектом Лихачев рассказал в интервью ИС «Вести».

Безопасность станции и российских специалистов

По словам Алексея Лихачева, военные события стали испытанием для проекта строительства АЭС «Бушер». Большинство российских специалистов покинули площадку станции по согласованию с иранскими властями. При этом глава «Росатома» особо выделил роль международных контактов в обеспечении безопасности самой станции и работавших на ней людей.

«В этом году проект прошел испытания на прочность во время военных ударов, во время налетов. Большинство наших специалистов по согласованию с иранскими властями покинули площадку. За этими событиями пристально следил президент РФ и в рамках своих контактов на международном уровне обеспечил безопасность и самого объекта, и наших специалистов», — заявил Алексей Лихачев.

Приоритет проекта в сотрудничестве России и Ирана

Глава «Росатома» связал события вокруг станции с устойчивостью российско-иранских отношений. Алексей Лихачев подчеркнул, что даже в период военных ударов у госкорпорации не возникало сомнений относительно сохранения проекта среди приоритетов. Ранее он неоднократно говорил, что развитие мирного атома в Иране остается одним из приоритетных направлений работы «Росатома».

«У нас никогда не было сомнений, что проект останется в наших приоритетах, что и этот проект, и российско-иранская дружба выдержат любое внешнее давление и любую проверку на прочность, и мы эти слова подтвердили», — сказал Алексей Лихачев.

Позиция руководства «Росатома» в отношении АЭС «Бушер» осталась неизменной и после испытаний, связанных с военными ударами. Лихачев рассматривает сохранение проекта как подтверждение способности российско-иранского сотрудничества выдерживать внешнее давление.

Энергоблоки АЭС «Бушер»: этапы реализации проекта

АЭС «Бушер» считается крупнейшим совместным проектом России и Ирана. Первый энергоблок станции подключили к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ядерное топливо для его эксплуатации поставляет «Росатом». Сотрудничество двух стран в рамках проекта включает как обеспечение топливом первого блока, так и строительство следующих энергоблоков.

Сооружение второго энергоблока началось в ноябре 2019 года. В августе 2026 года Алексей Лихачев сообщал, что в Иране продолжалось строительство основных и вспомогательных зданий энергоблоков № 2 и 3. Кроме того, на гидротехнических объектах были развернуты подготовительные работы. Именно такие стадии реализации проекта называл глава «Росатома» в августовском заявлении.