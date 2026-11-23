В Тамбовской области трое жителей Кирсанова подозреваются в вымогательстве у вдовы участника СВО. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, фигуранты вымогали деньги с апреля по август 2026 года. В итоге потерпевшая лишилась более 11 миллионов рублей.

Было заведено уголовное дело по пункту «б» части третьей статьи 163 УК РФ «Вымогательство».

Кирсановская межрайонная прокуратура поддержала ходатайство следователя об аресте троих фигурантов. Суд заключил подозреваемых на два месяца под стражу.