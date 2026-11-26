В преддверии зимних праздников воронежцы могут подключить телефонные номера с комбинацией цифр предстоящего года. МегаФон заранее пополнил интернет-витрину новыми вариациями и открыл возможность выбора «новогодних» номеров, содержащих число 2027. Такая комбинация, к примеру, поможет зафиксировать в памяти важный момент: начало нового жизненного этапа, рождение ребенка, открытие бизнеса или веру в то, что следующий год принесет долгожданные перемены.

Аналитики оператора отмечают, что интерес к красивым цифровым комбинациям проявляют все возрастные категории. При этом особенно часто такие номера выбирают люди в возрасте от 31 до 45 лет. Именно они совершают половину всех покупок. Значительную долю составляют и представители поколения 46–65 лет (19%), а также молодежь 21–30 лет (18%).

Примечательно, что мужчины проявляют к уникальным номерам особый интерес, на них приходится 70% от общего числа покупателей. Скорее всего, такой выбор становится способом подчеркнуть статус и индивидуальность.

«Открывая доступ к подключению “новогодних” номеров, мы хотели дать нашим абонентам возможность выбрать не просто комбинацию, а настоящий талисман на удачу. Такой номер может стать отличным сюрпризом для детей, знаком внимания для родителей и близких или подарком самому себе на предстоящие праздники. Подчеркну, что россияне могут найти красивые и при этом совершенно бесплатные варианты номеров с цифрой наступающего года», — отмечает директор направления дополнительных продуктов МегаФона Дмитрий Кишилов.

Помимо комбинации цифр следующего года на сайте оператора доступен подбор номера по различным параметрам. Умный поиск поможет найти необходимое сочетание по нескольким критериям: любимому числу, красивому «хвосту» или похожему номеру. Результатом станет список свободных вариантов, доступных для оформления здесь и сейчас.

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