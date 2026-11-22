В управлении по охране объектов культурного наследия Липецкой области сообщили, что «культурный слой усадьбы Нечаевых» теперь под охраной. Памятник археологии конца XVIII–XIX веков в Данковском округе получил статус выявленного объекта культурного наследия.

Для его сохранности утверждены границы и строгие правила. Теперь любые земляные, строительные и иные виды работ возможны только после согласования с государственным органом охраны объектов культурного наследия региона.

Запрещено нарушать дерновой слой и производить выемку грунта на нетронутых участках. Археологические исследования возможны только при наличии разрешения (открытого листа) от Министерства культуры.

На территории объекта запрещено размещение мусора и свалок.

Усадьба Нечаевых — бывшая дворянская усадьба в селе Полибино Данковского района Липецкой области, в 40 километрах от Куликова поля и в 45 км от города Данкова. Усадьба расположена на правом берегу реки Дон, напротив старого Данковского городища. До Октябрьской революции принадлежала дворянам Нечаевым. Центр усадьбы - господский дом, построенный в стиле классицизма. В состав усадьбы также входят английский парк с каскадом прудов, манеж, конюшня и другие постройки. Остатки сооружений частично сохранились среди фрагментов старого парка.