Алексей Лихачев рассказал 17 ноября о помощи «Росатома» властям в снятии ограничений для футбольной сборной. На момент его заявления доступ к официальным международным соревнованиям был для команды закрыт. Корпорация регулярно поднимает вопрос допуска; само отстранение ее руководитель считает несправедливым.

«Делаем все со своей стороны, чтобы помочь нашим властям снять эти ограничения. Постоянно поднимаем эти вопросы», — сказал Алексей Лихачев. Он отметил, что скучает по конкурентным матчам, хотя и продолжает внимательно смотреть товарищеские игры национальной команды.

Лихачев рассказал, что при возможности следит за футболом со стадиона: одну из встреч он посетил в Екатеринбурге. Хорошее впечатление на него произвели игры сборной с Ираном, Намибией, Нигерией и Узбекистаном. В матче с Нигерией команды забили по три мяча; на трибунах находились более 40 тысяч зрителей.

«Мы скучаем по большому футболу. Мечтаем о возврате нас на мировой уровень после несправедливых ограничений», — заявил Алексей Лихачев. К товарищеским играм он относится с вниманием, но хочет вновь увидеть сборную в конкурентных международных матчах. Помощь властям касается снятия ограничений на участие сборной в официальных соревнованиях.

Официальные международные соревнования оставались для сборной недоступными на момент заявления, несмотря на товарищеские встречи. В феврале, как писали «Ведомости», президент ФИФА также предложил рассмотреть отмену запрета для российских команд. Алексей Лихачев говорил о помощи властям в снятии ограничений и надежде на возвращение команды.