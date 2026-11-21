Карантин по бешенству действует в Становлянском и Добринском округах Липецкой области. Соответствующие документы подписал губернатор Игорь Артамонов.

В Становлянском округе очаг зафиксировали в селе Чернолес на улице Центральная. В Добринском округе случай выявлен в деревне Петровка на улице Речной.

В обоих случаях неблагополучной признана территория в радиусе 500 метров от очага, а карантин действует на всей территории округа до особого распоряжения о его отмене.

Согласно указам губернатора, в очагах запрещено лечить больных животных, пускать посторонних, ввозить и вывозить животных за исключением тех, кто привит от бешенства не позднее чем за 179 дней до случая выявления очага.

Действует запрет на охоту кроме регулирования численности животных. Также в неблагополучной зоне нельзя проводить ярмарки и выставки с животными.