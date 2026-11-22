Губернатор Курской области Александр Хинштейн утром 22 ноября опубликовал сводку об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки.

Всего в период с 09:00 21 ноября до 09:00 22 ноября сбито 150 вражеских беспилотников различного типа. 14 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. Пять раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

В результате атак ранены три человека. В деревне Щекино Рыльского района ранены 46-летний мужчина и 55-летняя женщина. В посёлке Коренево Кореневского района пострадал 43-летний мужчина: у него слепое осколочное ранение поясницы.

В результате атак в селе Мокрушино Беловского района повреждено остекление и фасад дома.

В селе Кулига Рыльского района, посёлке Коренево Кореневского района также повреждены два дома.

В селе Щекино Рыльского района и посёлке Коренево Кореневского района повреждены два автомобиля

Погибших нет.