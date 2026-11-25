Глава «Росатома» Алексей Лихачев пояснил, что при сохранении прежних параметров поставки продукции ядерного топливного цикла в США идут по разовым разрешениям, а перевозки — под исключениями из запрета. Он назвал параметры весьма серьезными.

«Пока параметры остаются теми же самыми параметрами сотрудничества. Такую же перспективу мы видим и на 2027 год», — сказал Алексей Лихачев. Это его оценка перспективы сотрудничества на 2027 год.

По словам главы госкорпорации «Росатом», поставки оформляются по разовым разрешениям, а перевозки идут под отдельными исключениями из запрета. В США до 2027 года включительно действуют ограничения на приобретение российского урана. С 2028 года предполагается запретить импорт российской урановой продукции.

Ответом российских властей стали временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США. Под них подпадает и вывоз по внешнеторговым договорам с лицами, зарегистрированными в американской юрисдикции. Российские правила предусматривают исключение: при наличии разовой лицензии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю поставка возможна.

Лихачев сообщил, что подробно проинформировал президента РФ обо всех аспектах взаимодействия с США в мирном атоме. Он связывает будущий рост американской генерации с потребностью в урановом сырье, услугах обогащения и конверсии. Глава «Росатома» также ожидает строительства новых станций в США. По мнению Алексея Лихачева, США будет крайне трудно кратно увеличить генерацию без сотрудничества с Россией. Обсуждения с американскими партнерами продолжаются, но итоги возможных последующих встреч пока неизвестны.