В Липецке ещё на ряде адресов отключили холодную воду 24 ноября из-за аварии на электрических сетях. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«РВК-Липецк» ограничил подачу водоснабжения по адресам:

ул. Астраханская, 1, 1/1, вл. 1, 1а, 11, 11а, 15ст.1, 19, 19а, 15, 15а, 21, 23, 13, 17, 7;

ул. Архангельская, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 10а, 20б, 16, 20, 18, 22, 24, 26;

ул. Силикатная, 18, 19, 19а, 20, 21;

ул. Усманская, 8.

В частном секторе холодная вода отключена на улицах Усманская, Силикатная, Гидромеханизации.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. Справки по телефонам: *6048, 236-048.