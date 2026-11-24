Мэр Липецка Михаил Щербаков сообщил, что 24 ноября из-за плохой погоды в городе введён режим повышенной готовности. По оперативным данным, упали 23 дерева, повреждены 22 машины.

Два дерева упали на дорогу, одно — на линию электропередачи. Из-за аварии на электросетях остановились насосные станции, поэтому в микрорайонах Дачный, Матырский, Новая Жизнь и Казинка ограничили подачу холодной воды. На некоторых улицах также нет электричества — энергетики уже устраняют повреждения. По данным «Липецкэнерго», свет в дома планируют вернуть до 17:00.

Из-за активного таяния снега на нескольких улицах скопилась вода. Городские службы работают в усиленном режиме. Воду откачивают три ассенизаторские машины — на улицах Энергетической, 1, Неделина, Ильича и проспекте Мира.

«Держим на контроле ситуацию на проблемных участках», — заявил мэр.

Глава города также попросил горожан быть осторожнее: не ставить машины вблизи деревьев и проводов, не подходить к оборванным проводам и упавшим деревьям.