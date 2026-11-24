В Орловской области в ряде районов случились отключения света из-за снегопада 24 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Из-за мокрого снега и сильного ветра деревья и ветки в некоторых местах упали на провода. Было временно ограничено электроснабжение в нескольких районах Орловской области. Больше всего отключений в Верховском, Ливенском, Должанском, Покровском и Колпнянском муниципалитетах.

Энергетики сообщили, что все повреждения будут устранены и призвали жителей не приближаться к оборванным проводам ЛЭП на расстояние ближе чем восемь метров.