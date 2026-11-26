Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев во время осмотра стройки МБИР говорил о том, какие исследования предстоит вести на реакторе. На площадке ГНЦ НИИАР в Димитровграде также завершили контрольную приемку паровой турбины для установки. Мощность изготовленного агрегата — 50,5 МВт.

Научные задачи Алексей Лихачев сформулировал так: «Сегодня мы еще не знаем ответы на все вопросы, связанные с замыканием цикла, многократным обращением ядерного топлива, материаловедением в новой энергетической системе. И решить эти вопросы без МБИРа нельзя». Речь идет в том числе о материалах для новой энергетической системы; строящийся комплекс он считает лабораторией для атомной энергетики IV поколения.

Работу над турбиной Калужский турбинный завод начал в 2021 году. При конструировании применили 3D-моделирование, а серийную основу ПТ-40 адаптировали к пару МБИР: для этого изменили лопаточный аппарат первой ступени. Последние ступени ротора снабдили защитой от влажнопаровой эрозии. В поставку входит конденсатор КП-3000. Ее дополняют эжекторная система вакуумирования и подогреватели низкого давления. До поставки специалисты института принимали работы на контрольных этапах производства.

По словам Лихачева, к консорциуму МБИР проявляют интерес многие страны. Реактор строят по нацпроекту «Новые атомные и энергетические технологии»: работа на нем должна охватить двухкомпонентную энергетику и помочь обосновать безопасные установки четвертого поколения. Турбину рассчитывают эксплуатировать 50 лет. Установить ее в машинном зале планируют с помощью специализированной грузоподъемной техники.