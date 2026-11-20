Алексей Лихачев сообщил, что 17 ноября первый энергоблок АЭС «Руппур» синхронизировали с сетью Бангладеш. Для страны это первые атомные киловатт-часы от собственной станции по российскому проекту.

«Это многолетняя мечта бенгальского народа», — подчеркнул Алексей Лихачев. Он рассказал, что после разговора с руководителем проекта от «Атомстройэкспорта» узнал о радости партнеров в связи с первыми атомными киловатт-часами. К этому результату стороны шли много лет.

Как сообщил Лихачев, синхронизация первого энергоблока состоялась в 15:15 по местному времени. На момент синхронизации реакторная установка достигла 40 % номинальной мощности; генератор работал на мощности 370 МВт. Выход в сеть последовал за пусковыми работами, начавшимися ранее.

Первый блок вывели на минимально контролируемую мощность в середине октября. При достижении этого уровня в реакторе началась самоподдерживающаяся управляемая цепная реакция. После этого мощность постепенно увеличивали, чтобы запустить турбину и подключить генератор к энергосистеме Бангладеш.

По словам Алексея Лихачева, развитие атомной генерации открывает стране доступ к передовым технологиям и поддерживает развитие инженерной школы и научных исследований. При этом выдача первых киловатт-часов еще не означает перехода блока к коммерческой эксплуатации.

Первому блоку еще предстоит освоить мощность в ходе опытно-промышленной эксплуатации. По ее завершении начнется коммерческая работа. АЭС «Руппур» находится в 160 километрах от Дакки. Два ее блока с реакторами ВВЭР-1200 поколения III+ рассчитаны на общую проектную мощность 2400 МВт.