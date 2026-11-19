Глава Следственного комитета обратил внимание на орловскую двухэтажку, жильцы которой больше 10 лет не могут добиться расселения.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Орловской области Александру Полшакову доложить о ходе проверки информации местных СМИ о проживании жителей Орла в ненадлежащих условиях. Речь идёт о доме на бульваре Победы — двухэтажке 1953 года постройки.

Много лет люди безуспешно добиваются расселения. По словам орловцев, несмотря на ветхое состояние здания и существенный износ коммуникаций, органы власти не признают дом аварийным.

Тем временем здание, по словам жильцов, разрушается буквально на глазах: по фасаду пошли трещины, в нескольких местах отвалилась облицовка, фундамент покрылся плесенью, от балконов отпадают куски бетона.