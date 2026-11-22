Орловские медицинские учреждения испытывают дефицит сотрудников : нехватка врачей-специалистов составляет 25%, среднего медперсонала — более 17%. Такие цифры на заседании профильного комитета областного совета озвучил глава департамента здравоохранения региона Константин Бобраков.

По его словам, медицинских кадров не хватает, потому что сказываются выход работников на пенсию, переезд в другие города или смена сферы деятельности.

Как указал Бобраков, с августа 2026 года в орловские медучреждения приняли 211 молодых специалистов: 102 врача-специалиста и 109 медработников среднего звена. Им помогают наставники. Кроме того, за пять лет принято 530 целевиков по программам специалитета и 441 специалист по программам ординатуры.

Однако это не решает проблему кадрового дефицита. В комментариях орловчане пишут, что чиновник не назвал главную причину проблемы — зарплату, особенно ду среднего медперсонала. «Разве можно работать с окладом в 16 тысяч рублей и доплатой до МРОТ?» — пишет жительница Орла Светлана.