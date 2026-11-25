Компания МТС заняла первое место в «Индексе цифрового лидерства операторов связи» аналитического агентства TelecomDaily. Компания возглавила рейтинг, получив максимальные оценки экспертов за технологичность цифровых сервисов и их восприятие абонентами.

В исследовании TelecomDaily оценивались цифровые возможности крупнейших российских мобильных операторов: удобство, разнообразие, качество работы сервисов, востребованность и простота использования. Итоговый результат МТС — 8,58 балла из 10 — отражает лидерство компании по совокупности этих показателей.

Эксперты TelecomDaily изучили 12 категорий цифровых услуг: умных голосовых помощников, расшифровку звонков, шумоподавление, защиту от спама и мошенников,гибкое управление тарифами, финансовые сервисы, подписки, видеосервисы. По совокупности оценок в этой категории самые высокие баллы среди операторов получила МТС — 4,36 из 5. Также респонденты оценивали, насколько удобно цифровые функции объединены между собой и насколько просто ими пользоваться в одном приложении — здесь также оператор получил самые высокие оценки.

По данным TelecomDaily, чаще всего пользователи обращаются к защите от спам-звонков и мошенников — ей пользуются 39 % опрошенных. На втором месте — управление тарифом и расходами через приложение (36,5 %), на третьем — определение звонящего (33,5 %). Еще 21,8% респондентов используют приложение для обращения в поддержку, а 16% — голосового помощника. Именно эти функции участники исследования считают наиболее важными: защита от спама и мошенников от оператора, а также управление тарифом и расходами получили по 4,48 балла из 5.

Оператор набрала максимальные оценки за восприятие цифрового лидерства абонентами. 42 % участников опроса считают, что у компании самый широкий набор дополнительных функций и цифровых сервисов. 3 7% назвали цифровые сервисы компании наиболее удобными, а 35 % отметили, что оператор лучше других объединяет мобильную связь, приложение, подписки и дополнительные услуги в единую экосистему.

"Сегодня связь — это уже не просто звонки и интернет. Это цифровая среда, в которой человек живет, работает и принимает решения. Для нас лидерство означает умение превратить эту среду в надежного помощника, который экономит время, бережет нервы и помогает сосредоточиться на главном, — прокомментировал директор филиала МТС в Курской области Семен Розенберг.