В Липецке недалеко от детского сада и школы № 18 заметили лису. Об этом вечером 24 ноября сообщили в пресс-службе городской администрации.

Животное обнаружили в 28-м микрорайоне. На место выехали специалисты.

Жителей просят быть внимательными и предупредить близких о нахождении лисы в микрорайоне.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что такие животные, как лисы, волки, собаки, кошки, летучие мыши, грызуны, лошади, мелкий и крупный рогатый скот могут переносить бешенство. Это вирусное заболевание, характеризующееся тяжелым поражением нервной системы, заканчивается обычно смертельным исходом. Заражение происходит при укусе или ослюнении животным поврежденной кожи или слизистой оболочки.