В Курской области снегопад и порывистый ветер 23 и 24 ноября привели к отключениям света почти у десяти тысяч человек и в восьми социальных объектах в районах. Об этом в соцсетях сообщил глава региона Александр Хинштейн.

По словам губернатора, произошли аварии на линиях в Фатежском, Золотухинском, Щигровском, Советском, Касторенском, Горшеченском, Курском, Курчатовском, Тимском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах. Специалисты устраняли повреждения в течение дня, сейчас в большинстве муниципалитетов повреждения устранены.

Без света остаются около 870 человек в Курском районе и почти 950 — в Обоянском. Работы продолжаются.