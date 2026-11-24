В Орловской области обновят школьный автопарк: скоро на маршруты выйдут 15 новых автобусов — пять ПАЗов и десять ГАЗелей. Они заменят старые машины в Ливнах, Ливенском районе, Орловском муниципальном округе и ещё шести районах области. Деньги на это выделили из федерального бюджета.

Сейчас школьным транспортом каждый день пользуются больше 6,2 тыс. учеников — их развозят 254 машины. Новые автобусы тоже будут возить ребят не только в школу, но и на районные и областные мероприятия.

Губернатор Андрей Клычков отметил, что обновление школьного автопарка перед Новым годом стало хорошей традицией. Кроме того, регион ждёт ещё одну партию машин — на этот раз для скорой помощи.