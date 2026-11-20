Сбер вместе с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) выступил партнером занятия «Россия деловая: предпринимательство», которое прошло в школах по всей стране. Об этом сообщают организаторы профориентационного курса «Россия — мои горизонты», в рамках которого провели урок.

Ученики с 6-го по 11-й класс узнали, как создается современный бизнес, какие знания и специалисты нужны для запуска собственного проекта, а также познакомились с разными направлениями предпринимательства — социальным, семейным и технологическим. Занятие открылось видеообращением заместителя председателя правления Сбербанка Дмитрия Григоренко. Затем школьники вместе с отраслевыми партнерами разобрали, как искать бизнес-идею, учитывать запросы будущих клиентов и делать первые шаги к запуску собственного дела.

Чтобы ученики могли продолжить работу над проектами вне урока, им представили цифрового помощника «Кофаундер» от Сбера. Он помогает начинающим предпринимателям пройти путь от поиска идеи и проверки гипотез до создания прототипа технологического продукта. «Кофаундер» работает в диалоговом режиме и содержит материалы специалистов Сбера и образовательных партнеров.

Еще одним элементом занятия стала деловая игра. Шестиклассники примерили на себя роль предпринимателей — придумывали собственный бизнес-проект, учились работать в команде и решать возникающие проблемы. Семиклассники тестировали свои бизнес-идеи на одноклассниках и дорабатывали их с учетом обратной связи, а ученики старших классов пробовали самостоятельно создать продукт под конкретного покупателя и защитить его от конкурентов, меняя цену, функционал или способ продаж.

«Наш приоритет, чтобы школьники знакомились с профессиями и возможностями современной экономики через конкретные примеры. Предпринимательство дает возможность увидеть, как идея превращается в дело, какие знания для этого нужны и как много зависит от команды», — отметил управляющий директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин. Он поблагодарил партнеров курса — АСИ и Сбер — за готовность делиться экспертизой и участвовать в подготовке занятий. По словам Есина, такое сотрудничество делает курс содержательнее и ближе к реальной жизни.

Курс «Россия — мои горизонты» проводят по Единой модели профориентации «Билет в будущее», которая реализуется при поддержке Министерства просвещения России. Федеральным оператором Единой модели выступает Фонд гуманитарных проектов. В реализации курса также участвует Российское общество «Знание», подготовившее просветительские видеоролики для методических материалов.

«Важно, чтобы школьники получали не только представление о возможностях, которые открывает предпринимательство, но и понимали связанные с ним риски и сложности», — подчеркнул директор направления «Молодые профессионалы» АСИ Александр Вайно. По его словам, занятия с участием действующих предпринимателей знакомят ребят с реальным опытом ведения бизнеса, дают практические знания и более целостное представление о предпринимательской деятельности. Вайно добавил, что такие инициативы помогают молодым людям осознанно выбирать профессиональный путь и лучше понимать, что стоит за решением открыть собственное дело.

В 2025/26 учебном году по Единой модели профориентации «Билет в будущее» для учеников с 6-го по 11-й класс по всей России провели 7409 мероприятий, посвященных предпринимательству и связанным с ним профессиям. В их числе 616 встреч с представителями профессий, которые посетили почти 29 тысяч школьников. Больше всего мероприятий прошло в Московской области — 834, Свердловской области — 680 и Краснодарском крае — 415. Кроме того, в российских школах работали 1898 предпринимательских классов.

«Молодежь все чаще выбирает предпринимательство в качестве своей карьерной траектории. Она видит в бизнесе не столько источник дохода, сколько возможность для самореализации и свободу в принятии решений», — сказала заместитель генерального директора Корпорации МСП Юлия Ждан. По ее мнению, еще на этапе выбора карьеры школьникам важно понять, что нужно знать и уметь, чтобы успешно запустить и развивать бизнес, и что собственное дело — большая ответственность не только за себя, но и за команду. Ждан добавила, что такие проекты помогают ближе познакомиться с тонкостями предпринимательства и определиться с будущей профессией.

Запись занятия, методические материалы для педагогов и информация о цифровом помощнике «Кофаундер» доступны на официальном портале проекта «Билет в будущее».