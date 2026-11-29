За прошедшие сутки, с 09:00 28 ноября до 09:00 29 ноября, оперативная обстановка в Курской области оставалась напряжённой. Силами ПВО и дежурных подразделений было сбито 281 беспилотный летательный аппарат различных типов, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Противник 64 раза применял артиллерию по отселённым районам региона, а также 30 раз атаковал территорию с помощью беспилотников со взрывными устройствами.

В результате атак зафиксированы повреждения гражданского имущества. В деревне Парменовка и селе Крупец Рыльского района повреждены два автомобиля. В деревне Новоивановка и деревне Рыжевка пострадали два частных дома и хозяйственная постройка. В селе Колячек Хомутовского района повреждена кровля жилого дома.

По данным оперативных служб, погибших и пострадавших среди мирного населения нет.