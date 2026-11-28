Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить ход расследования уголовного дела о ДТП в Липецке, в котором пострадала 15-летняя девочка. Об этом сообщили в информационном центре СК в субботу, 28 ноября.

Авария произошла в ноябре на улице Лутова. Школьницу сбил водитель легкового автомобиля. После наезда он скрылся с места происшествия, не оказав пострадавшей помощи. В результате ДТП несовершеннолетнюю госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Поводом для поручения со стороны главы СК России стали сообщения в социальных сетях. Близкие пострадавшей выразили несогласие с ходом установления обстоятельств аварии. Они опасаются, что фигурант сможет избежать привлечения к ответственности.

Уголовное дело по факту происшествия сейчас расследуют органы внутренних дел. Региональное управление СК уже обратилось к прокурору с вопросом о передаче материалов в производство следственного управления.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Липецкой области Евгению Шаповалову доложить о принятом надзорным органом решении с учётом озвученных в публичном пространстве доводов.

Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета.