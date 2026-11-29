Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал, как госкорпорация использует принципы замкнутого цикла в промышленности. В экологических проектах компании химические элементы и переработанные материалы возвращают в производство. Аналогичный подход госкорпорация намерена развивать и в сфере накопления энергии.

По словам Алексея Лихачева, вторичным материалам уже нашли применение при строительстве на площадках объектов «Росатома». В случае с накопителями энергии предстоит выстроить производственную цепочку, которая будет включать и утилизацию отслуживших батарей.

«С такой же темой мы сейчас идем в накопление энергии, потому что замкнутый цикл — от добычи лития до утилизации литийионных батарей — и выстраивает здесь абсолютно замкнутую экономику», – пояснил Алексей Лихачев.

С принципами замкнутого цикла глава госкорпорации связывает и успехи российской атомной отрасли. После аварии на АЭС «Фукусима-1» часть крупных участников рынка сократила активность, а некоторые вовсе ушли с него. Россия, напротив, продолжила технологическое развитие. Среди направлений, которые обеспечивают лидерство в атомной энергетике, Лихачев выделяет замкнутый топливный цикл и технологии четвертого поколения.

Дальнейшее развитие «Росатома» он видит в переходе от отдельных промышленных проектов к цифровым платформам с искусственным интеллектом и экосистемам. Главным критерием их эффективности должно стать повышение качества жизни людей. По оценке главы корпорации, особенно важными такие решения могут оказаться на севере и в других удаленных территориях.