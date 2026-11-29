Дежурная смена аварийно-спасательного отряда провела успешную операцию по спасению животного в селе Яковлевка Липецкого муниципального округа. Спасатели подняли на поверхность собаку, провалившуюся в глубокий колодец.

Сообщение о происшествии поступило на пульт экстренных служб. Местные жители обнаружили, что из колодца доносится собачий скулеж. Заглянув внутрь, люди поняли, что животное упало на дно. Глубина сооружения составляла около четырех метров. Самостоятельно выбраться из ловушки четвероногий не мог.

К счастью, животное не пострадало. После осмотра собаку отпустили на свободу.