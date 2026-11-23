В Юго-Западном государственном университете Курска состоялось открытие регионального этапа XXI Всероссийского фестиваля «Наука 0+». Восемь тематических площадок познакомили посетителей с достижениями науки и техники. Филиал «Россети Центр» — «Курскэнерго» представил оборудование и технологии, которые помогают контролировать состояние электросетевой инфраструктуры, находить повреждения и предупреждать технологические нарушения.

Одним из таких приборов стал цифровой указатель «Вектор». Он помогает специалистам определять место однофазного замыкания на землю на воздушных линиях электропередачи напряжением 6–35 кВ. Прибор анализирует электромагнитное поле линии и отображает на экране стрелку, указывающую направление поиска повреждения. Это позволяет сократить время его обнаружения и ускорить восстановление нормальной работы сети.

Еще одну важную задачу решает тепловизор. С его помощью энергетики выявляют перегревы элементов электроустановок, которые могут свидетельствовать о развитии дефектов. Такая диагностика позволяет обнаружить потенциальные проблемы до того, как они приведут к нарушению работы оборудования.

Гости также познакомились с испытательным комплексом РЕТОМ-21. Его применяют для проверки и настройки устройств релейной защиты и автоматики — систем, которые контролируют работу электрооборудования и обеспечивают его защиту при аварийных режимах. Прибор позволяет проверять различные типы реле и оценивать правильность их срабатывания.

Особый интерес вызвала катушка Теслы. Демонстрация электрических разрядов наглядно показала возможности высоковольтной техники и помогла познакомить посетителей с физическими явлениями в зрелищном формате.

Отдельное внимание «Курскэнерго» уделило знакомству с профессией энергетика. Кадровые специалисты консультировали посетителей по вопросам производственной практики и трудоустройства. Заинтересованные студенты могли сразу заполнить анкеты для дальнейшего рассмотрения кандидатур на вакансии компании.