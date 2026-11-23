Ракетную опасность объявили 23 ноября в 4 регионах Черноземья. Официальная информация появилась в каналах властей и ведомств.

В 14:29 об опасности сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — призвал глава региона.

В оперштабе Курской области о ракетной опасности объявили в 14:25. В Липецкой области губернатор Артамонов сообщил об угрозе в 14:29, глава Орловской области Клычков — в 14:25. Жителей просят соблюдать осторожность.