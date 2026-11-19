В Курске власти опровергли информацию о сброшенных с БПЛА минах типа «лепесток». Об этом в соцсетях сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Сообщения о якобы нахождении в городе мин проверены специалистами, ни одно из них не подтвердилось.

Жителей просят доверять только официальной информации и не поддаваться на провокации, так как противник пытается посеять панику.

Специалисты напоминают курянам, что нельзя поднимать с земли незнакомые предметы. Также запрещено подходить к местам падения обломков и прикасаться к частям БПЛА.