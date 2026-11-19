В Курске арбитражный суд региона приостановил работу с 19 ноября до 20 ноября включительно. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы региона.

Судебные заседания, назначенные на 19 и 20 ноября, будут отложены в установленном порядке.

Как ранее сообщил губернатор Хинштейн, здание арбитражного суда попало в число пострадавших при атаке ВСУ 19 ноября. По вопросу ремонта здания глава региона связался с генеральным директором Судебного департамента при Верховном суде Геннадием Лопатиным.