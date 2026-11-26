В Липецкой области вейпы и жидкости к ним запретят с 1 марта 2027 года. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Игорь Артамонов.

По словам главы региона, жители региона не раз обращались с просьбой ввести запрет. Игорь Артамонов также сообщил о росте числа школьников, которые курят вейпы.

Законопроект одобрили депутаты областного совета. Ожидается, что запрет начнёт действовать с начала весны будущего года. За нарушение запрета для граждан штраф составит от 100 до 150 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч, для юридических лиц — от 1 до 1,5 миллиона рублей. Продукцию при этом конфискуют.