В Липецком округе и в Данкове появятся новые женские консультации. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Строительство медучреждения в Липецком округе в рамках нацпроекта «Семья» завершается. Специалистам осталось установить оборудование.

В консультации будут принимать акушеры-гинекологи, также заработают кабинеты УЗИ и функциональной диагностики. Появятся пространства для подготовки будущих мам к родам.

В Данкове строится аналогичное медучреждение. Женщины смогут наблюдаться рядом с домом.