В Липецком муниципальном округе комиссия оценила состояние домов, пострадавших от падения частей БПЛА. Об этом сообщил глава окружной администрации Давид Тодуа.

В течение 19 ноября оценочная комиссия провела подомовой обход по адресам, где упали обломки сбитых дронов.

«Специалисты фиксируют объём ущерба и определяют план первоочередных восстановительных работ. Ни один пострадавший дом не останется без внимания — окажем жителям всю необходимую помощь в ликвидации последствий», — отметил Давид Тодуа.

Жителей также предупредили, что при нахождении фрагментов БПЛА или подозрительных предметов ни в коем случае нельзя подходить к ним, а тем более прикасаться. Незамедлительно звоните по единому номеру экстренных служб: 112.