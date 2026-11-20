В Орле 21-летнюю жительницу осудили на шесть лет и шесть месяцев по обвинению в покушении на госизмену. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что в марте 2022 года подсудимая пыталась перевести деньги для финансирования ВСУ.

По данным прокуратуры, завершить преступный умысел девушка не смогла, так как российский банк заблокировал денежный перевод.

Преступление выявлено УФСБ России по Орловской области. Было заведено и расследовано уголовное дело по части третьей статьи 30, статьи 275 УК РФ «Покушение на государственную измену».

Суд признал подсудимую виновной. Ей назначили срок в колонии общего режима.

Напомним, что ранее в Орловской области 31-летнего местного жителя осудили за государственную измену и покушение на диверсию. Мужчина был задержан сотрудниками ФСБ.