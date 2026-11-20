Северный районный суд Орла признал местного жителя виновным в сбыте поддельных денег. По данным следствия, с июня 2025-го по февраль 2026 года мужчина расплачивался фальшивыми банкнотами Банка России с самыми разными людьми.

На суде орловец объяснил, что купюры нашел в мусорном контейнере возле дома. Он сразу понял, что они поддельные — напечатаны не на «Госзнаке», хотя и похожи на настоящие по размеру, цвету и рисунку. Несмотря на это, мужчина забрал их домой и хранил, чтобы потом сбыть. Свою вину он признал полностью и заявил, что пошел на преступление из-за тяжелого финансового положения.

Суд учел смягчающие обстоятельства: активное содействие следствию, раскаяние, возмещение ущерба и помощь социальным фондам. Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 186 УК РФ (сбыт поддельных денег) и назначили два года принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Приговор вступил в законную силу.