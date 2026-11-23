Жительница Липецкой области пожаловалась Александру Бастрыкину на отсутствие социальной поддержки для своего мужа с инвалидностью, а также ещё для трёх нуждающихся. Об этом сообщили в инфоцентре СК.

Женщина записала видеообращение и разместила его в социальны сетях. Она рассказала, что её супругу постоянно требуется введение дорогостоящих препаратов и медицинские процедуры.

По словам липчанки, ответственные должностные лица перестали оказывать положенную социальную поддержку и предоставлять полагающиеся медикаменты на безвозмездной основе мужчине, а также еще троим нуждающимся.

Следственными органами СК России по Липецкой области организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьёй 293 УК РФ «Халатность».

Председатель Следственного комитета России Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки.